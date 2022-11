Usa: tornado, dieci feriti e circa 50 case danneggiate o distrutte in Texas e Oklahoma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno dieci persone sono rimaste ferite nel Texas e nell'Oklahoma e circa 50 case sono state danneggiate o distrutte dal passaggio dei tornado. Lo riferisce "Nbc News" citando come fonti alcuni funzionari degli Stati statunitensi. Secondo una dichiarazione pubblicata sulla pagina Facebook dello sceriffo della contea di Lamar, nel nord del Texas, due persone sono in condizioni "critiche ma stabili", mentre nei prossimi giorni interverranno sul posto le agenzie nazionali di soccorso. In Oklahoma le perturbazioni hanno colpito duramente la contea di McCurtain, situata nell'angolo sud-orientale dello stato. (Was)