© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siamo presenti in piazza San Giovanni a Roma alla manifestazione per la pace, perché serve un maggiore ruolo dell'Italia e dell'Europa per sostenere realmente l'Ucraina in un percorso diplomatico che porti alla Pace, contro gli invasori Russi che vogliono sottomettere una popolazione ed i loro i diritti civili. Lo dichiara Fabrizio Marrazzo portavoce partito Gay Lgbt+, Solidale, a0mbientalista, Liberale (Com)