Bahrein: Papa ai giovani, cercatevi buoni consiglieri nella vita

- Papa Francesco, parlando ai giovani nella scuola del Sacro Cuore in Bahrein, ha detto ai ragazzi di cercare "dei buoni consiglieri nella vita". Il Pontefice ha sottolineato la necessità di di fare delle scelte nella vita, "di fronte a una sfida, come davanti a un bivio, bisogna scegliere, mettersi in gioco, rischiare, decidere", l'esportazione di Bergoglio, che ha poi aggiunto: "L'avventura delle scelte non va portata avanti da soli. Permettetemi perciò di dirvi un'ultima cosa: cercate sempre, prima dei suggerimenti in internet, dei buoni consiglieri nella vita, persone sagge e affidabili che possano orientarvi, aiutarvi - l'invito del Papa - penso ai genitori e agli insegnanti, ma anche agli anziani, ai nonni, e a un bravo accompagnatore spirituale. Ognuno di noi ha bisogno di essere accompagnato nella strada della vita! Cari giovani, abbiamo bisogno di voi, della vostra creatività, dei vostri sogni e del vostro coraggio, della vostra simpatia e dei vostri sorrisi, della vostra gioia contagiosa e anche di quel pizzico di follia che voi sapete portare in ogni situazione, e che aiuta a uscire dal torpore delle abitudini e degli schemi ripetitivi in cui a volte incaselliamo la vita". (Civ)