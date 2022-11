Corea del Nord: Ue condanna significativo aumento lanci missilistici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

L'Unione europea condanna fermamente il significativo aumento dei lanci di missili illegali da parte della Corea del Nord, tra cui un missile balistico intercontinentale e un missile balistico a corto raggio che è atterrato a sud della Northern Limit Line. E' quanto si legge in una nota del Servizio europeo per l'azione esterna. Queste azioni rappresentano una pericolosa escalation nella ripetuta violazione da parte della Corea del Nord delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Il numero senza precedenti di missili balistici lanciati dalla Corea del Nord nel 2022 rappresenta un'illustrazione allarmante della sua intenzione di continuare a minare il regime globale di non proliferazione. Ciò, si legge nella nota, rappresenta una grave minaccia per tutte le nazioni e mina la pace e la sicurezza internazionali e regionali. Le azioni della Corea del Nord richiedono una risposta risoluta e unita da parte della comunità internazionale. L'Ue invita tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite, in particolare i membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, a garantire la piena attuazione delle sanzioni per impedire alla Corea del Nord di acquisire materiali, conoscenze e finanziamenti a sostegno dei suoi programmi di armi illegali.