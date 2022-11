Corea del Nord: Ue condanna significativo aumento lanci missilistici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Nord deve conformarsi immediatamente alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite abbandonando tutte le sue armi nucleari, altre armi di distruzione di massa, programmi di missili balistici e programmi nucleari esistenti, in modo completo, verificabile e irreversibile e cessare tutte le attività correlate. L'Ue sottolinea ancora una volta che le azioni illegali intraprese dalla Corea del Nord non possono e non le conferiranno mai lo status di Stato dotato di armi nucleari ai sensi del Trattato di non proliferazione o di qualsiasi altro status speciale al riguardo. L'Ue esorta la Corea del Nord a tornare immediatamente al pieno rispetto del trattato in quanto Stato non dotato di armi nucleari e dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) e a firmare e ratificare il trattato sulla messa al bando globale degli esperimenti nucleari. (segue) (Beb)