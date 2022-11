Ucraina: Rosato, Conte vuole la resa, dice stesse cose di Putin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo a Milano per dire con chiarezza che c'è un aggressore e un aggredito. A Roma c'è chi fa confusione, come Conte che dice che per la pace l'Ucraina si deve arrendere. È la stessa cosa che dice Putin". Così ha dichiarato il deputato e presidente di Italia Viva Ettore Rosato a margine della manifestazione 'Slava Ukraini', convocata a Milano dal leader del Terzo Polo Carlo Calenda.(Rem)