Usa: tornado, confermato un morto in Oklahoma

- Si aggrava il bilancio del passaggio dei tornado in Texas e Oklahoma, in seguito al quale almeno una persona è morta e decine di altre sono rimaste ferite. Lo ha confermato il responsabile delle emergenze della contea di McCurtain (Oklahoma), Cody McDaniel, riferendo ai media gli ultimi sviluppi sul territorio. In precedenza funzionari dei due Stati colpiti dai tornado avevano riferito a "Nbc News" di almeno dieci feriti, mentre circa 50 case sono state danneggiate o distrutte. Secondo una dichiarazione pubblicata sulla pagina Facebook dello sceriffo della contea di Lamar, nel nord del Texas, due persone sono in condizioni "critiche ma stabili", mentre nei prossimi giorni interverranno sul posto le agenzie nazionali di soccorso. (Was)