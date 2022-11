Roma: Letta a manifestazione per la pace, "Pd è in tutte le piazze contro conflitto ucraino"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito democratico "è in tutte le piazze che chiedono la pace, purché non siano equidistanti: c'è un invasore, russo, e c'è un invaso, l'Ucraina, che noi dobbiamo difendere". Lo ha detto il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, nel corso della manifestazione di oggi per la pace organizzata dalla rete italiana Europe for Peace. "La resistenza ucraina - ha aggiunto - va aiutata e questa nostra coerenza è stata così dal 24 febbraio e continua anche oggi". (Rer)