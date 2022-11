Ucraina: Calenda, c'è una definizione per Conte, qualunquismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C'è una definizione per Giuseppe Conte: si chiama qualunquismo, e nella cultura italiana il qualunquismo è di destra, non ha nulla a che fare con la sinistra". Lo ha detto il leader del Terzo Polo e di Azione, Carlo Calenda, a margine della manifestazione Slava Ukraini, indetta dallo stesso Calenda a Milano. "Conte - ha aggiunto Calenda - è stato con Salvini quando era Putinista, è filo-Trumpiano, ha firmato la via della seta con i cinesi e poi ha deciso che è progressista. Adesso è pacifista, domani deciderà che è comunista e tra quattro giorni diventerà nazionalista". (Rem)