Sport: assessore Roma, Associazione calcio amputati modello di inclusione

- La passione e l'entusiasmo messo in campo dai ragazzi dell'associazione Roma Calcio Amputati è travolgente. Ci danno sempre una grande lezione di vita e per questo siamo al loro fianco e li vogliamo sostenere in questa giornata dedicata al calcio e all'integrazione. Perché sono un esempio per tanti giovani più fortunati. Sono un modello di inclusione e dimostrano concretamente come lo sport consenta veramente di superare ogni barriera". E' quanto ha dichiarato Alessandro Onorato, assessore allo Sport, Grandi Eventi, Turismo e Moda di Roma Capitale, in occasione dell'open day organizzato dalla ASD Roma Calcio Amputati. (Com)