Ucraina: inchiesta "Spiegel-Frontal", Wintershall consegna gas a fornitori aeronautica russa

- Una joint venture russa tra la tedesca Wintershall e la russa Gazprom consegnerà gas condensato a uno dei più importanti fornitori dell'Aeronautica militare russa. Lo riportano il settimanale "Spiegel" e la rivista politica "Frontal" sulla base di una indagin congiunta. Wintershall è una filiale del gruppo chimico Basf e produce gas in Siberia nel giacimento di Urengojskoje. Secondo l’indagine delle due testate tedesche, il condensato di gas viene prodotto come sottoprodotto e viene venduto a Gazprom., Lo “Spiegel” e “Frontal” hanno tracciato le consegne di carburante per aerei da una raffineria di Gazprom sino a Morosovsk e Voronezh, vicino al confine con l'Ucraina, dove sono presenti delle basi aeree con cacciabombardieri russi. Secondo lo “Spiegel”, Wintershall non può escludere che il gas condensato estratto venga utilizzato anche per scopi militari. I rappresentanti del governo ucraino hanno aspramente criticato Wintershall. La viceministra della Giustizia Iryna Mudra ha dichiarato: " Realizzare un profitto in Russia , pagare le tasse in Russia e mantenere a galla l'economia russa non è altro che prendere parte alla guerra". Oleg Ustenko, consigliere economico del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha annunciato che Wintershall Dea sarebbe stata ritenuta responsabile dopo la fine della guerra in Ucraina. (segue) (Geb)