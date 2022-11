Ucraina: inchiesta "Spiegel-Frontal", Wintershall consegna gas a fornitori aeronautica russa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Wintershall è fermamente in disaccordo con tali accuse. Il capo dell'azienda di Kassel, Mario Mehren, ha dichiarato ieri sera: "Respingiamo i legami suggeriti dallo ‘Spiegel’ tra il gas condensato prodotto dalle joint venture in Russia e la dolorosa morte di civili in Ucraina in quanto costruite e disoneste". Mehren, inoltre, ha aggiunto che l’azienda si riserva inoltre il diritto di agire a livello legale per contestare tali accuse. (Geb)