Ucraina: Calenda, bello che Moratti sia in piazza con noi, non è monopolio della sinistra

19 luglio 2021

- "Non dirò una parola sulla questione delle Regionali in Lombardia, siamo qui per l'Ucraina. Bello che ci sia Letizia Moratti in piazza, non è un monopolio della sinistra". Lo ha dichiarato Carlo Calenda, leader di Azione e del Terzo Polo, a margine della manifestazione a sostegno dell'Ucraina convocata a Milano. "È importante che ci siano personalità che vanno oltre gli schieramenti politici, ma questa manifestazione non deve essere politicizzata", ha aggiunto Calenda. (Rem)