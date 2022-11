Germania: Mueller (Bnetza), per la prima volta calano riserve gas in depositi di stoccaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la prima volta si sta assistendo a un leggero calo delle riserve di gas contenute negli impianti di stoccaggio in Germania. Lo ha scritto su Twitter il presidente dell’agenzia nazionale di rete (Bnetza), Klaus Mueller, secondo nell’ultimo periodo, in media, si sta consumando più gas di quanto se ne stia stoccando. Giovedì scorso il livello di riempimento di tutti gli impianti di stoccaggio del gas tedeschi è sceso dello 0,03 per cento al 99,26. "Abbiamo immagazzinato molto gas, ma l'inverno può durare a lungo", ha scritto Mueller. “Per evitare una carenza di gas, la Germania deve risparmiare gas, costruire terminali di gas liquido e mettere in sicurezza le infrastrutture”, ha scritto Muller. In un altro tweet, il presidente della Bnetza ha notato che il -0,03 per cento riscontrato è un valore netto. “I singoli serbatoi di stoccaggio del gas hanno continuato a immagazzinare gas, mentre altri hanno rilasciato gas”, ha spiegato Mueller. (Geb)