Pakistan: polizia disperde sostenitori ex premier Khan

- La polizia del Pakistan ha sparato gas lacrimogeni per disperdere i sostenitori dell'ex premier Imran Khan scesi in strada in diverse città del Paese per protestare contro l'attentato di giovedì. I manifestanti, riferisce "Middle East Monitor", si sono scontrati con gli agenti in particolare nella città nord-occidentale di Peshawar, dove hanno bloccato le strade e sono stati respinti dall'azione della polizia. L'ex ministro degli Esteri ed alto quadro del Pakistan Tehreek-e-Insaf (Pti) Shah Mehmood Qureshi aveva annunciato che il partito di Khan avrebbe organizzato oggi una "protesta pacifica" in tutto il Paese. (Inn)