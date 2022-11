Territori palestinesi: Blinken a colloquio con presidente Abbas, focus su violenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa Antony Blinken ha parlato ieri con il presidente palestinese Mahmoud Abbas. Come riferito in una nota del dipartimento di Stato, Blinken ha discusso degli "sforzi congiunti per migliorare la qualità della vita del popolo palestinese e rafforzare la sua sicurezza e libertà", riaffermando inoltre l'impegno di Washington per una soluzione a due Stati. Il Segretario ha quindi sottolineato "la sua profonda preoccupazione per la situazione in Cisgiordania, comprese le tensioni accresciute, la violenza e la perdita di vite sia palestinesi che israeliane", e ha ribadito la necessità che tutte le parti riducano urgentemente l'escalation di violenze. (Was)