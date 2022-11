Germania: Klingbeil (SpD), Cdu e Csu diffondono menzogne sulla riforma sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unione cristiano-democratica (Cdu) e l’Unione cristiano-sociale (Csu) diffondono menzogne sulla riforma sociale in Germania. Lo ha detto il presidente del Partito socialdemocratico tedesco (SpD), Lars Klingbeil, nel corso di una convention della forza politica che guida la coalizione di governo. Secondo Klingbeil, Cdu e Csu stanno diffondendo cifre false sugli effetti che la riforma dovrebbe garantire ai cittadini tedeschi e quindi “giocano con le persone a basso reddito”. Il presidente dell’SpD, inoltre, ha sottolineato che la Federazione tedesca dei sindacati ha confutato le informazioni diffuse dai leader di Cdu e Csu, Friedrich Merz e Markus Soeder, secondo cui i beneficiari del sussidio di cittadinanza in alcuni casi potrebbero trovarsi in condizioni migliori dei lavoratori dipendenti a tempo pieno con redditi bassi. (Geb)