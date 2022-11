Sport: delegato Regione Lazio, strumento di inclusione e veicolo per abbattere barriere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ho avuto l'onore oggi di partecipare a questa grande manifestazione sportiva, organizzata dall'Associazione dilettantistica Roma calcio amputati. È quanto ha dichiarato Roberto Tavani, delegato allo Sport della Regione Lazio, durante l'open day organizzato dalla Asd Roma calcio amputati. "Una giornata speciale per scoprire il mondo del calcio amputati, un progetto mirato alla creazione di un polo sportivo che racchiude in sé il vero significato dello sport e delle parole integrazione, inclusione e passione. Le straordinarie imprese degli atleti paralimpici ci ricordano come lo sport rappresenti da sempre uno strumento utile per eliminare barriere e un veicolo per superare le distanze sociali. Come Regione Lazio stiamo continuando a portare avanti il nostro impegno al fianco di tutte le associazioni sportive che ogni giorno, con tanta professionalità e amore si dedicano allo sport di persone con disabilità", conclude.(Com)