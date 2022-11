Clima: al via domani la Conferenza Cop27, attesa anche Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Avrà inizio domani a Sharm el Sheikh, in Egitto, la 27ma Conferenza delle parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, meglio nota con l’acronimo Cop27. Sono circa 30 mila i partecipanti attesi nel Paese delle piramidi per discutere di surriscaldamento globale, emissioni nocive e delle modalità per far fronte ai cambiamenti climatici. Oltre a diplomatici, esperti, decisori politici e rappresentanti di aziende, organizzazioni non governative e della società civile, tra i partecipanti vi saranno anche capi di Stato e di governo, incluso il presidente del Consiglio dell’Italia, Giorgia Meloni, che, secondo quanto rivelato da una fonte diplomatica egiziana ad “Agenzia Nova”, potrebbe tenere un incontro bilaterale con il presidente dell’Egitto Abdel Fattah al Sisi. Il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, presidente designato della Conferenza, ha fatto sapere che l’obiettivo dell’evento è passare dalla negoziazione e pianificazione alla realizzazione degli obiettivi posti nelle passate edizioni. Le questioni che verranno discusse, a detta del ministro, riguarderanno, l'adattamento ai cambiamenti climatici, la mitigazione delle ripercussioni negative, i danni causati dal cambiamento climatico e i possibili finanziamenti. (segue) (Cae)