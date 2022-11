Clima: al via domani la Conferenza Cop27, attesa anche Meloni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’edizione di quest’anno si tiene alla luce delle ripercussioni delle crisi derivanti dalla pandemia di Covid-19 e della guerra russo-ucraina. A tal proposito, uno dei temi da includere nelle discussioni dei prossimi giorni sarà anche il gas naturale, di cui l'Egitto è tra i principali produttori africani. Durante la Cop26 di Glasgow, i partecipanti si erano impegnati ad accelerare la riduzione di combustibili fossili e di emissioni di carbonio. Nel Glasgow Climate Act, i firmatari avevano stabilito di contenere l'aumento medio della temperatura terrestre entro 1,5 gradi rispetto ai livelli pre-industriali, a ridurre del 45 per cento le emissioni di CO2 entro il 2030, ad approvare e adottare i meccanismi dell’accordo di Parigi e a raddoppiare le misure finanziarie a sostegno dell'adattamento climatico. I Paesi partecipanti si sono poi impegnati ad aggiornare i piani nazionali con obiettivi più ambiziosi. Tuttavia, finora solo 24 Paesi su 193 hanno presentato i loro piani alle Nazioni Unite, ha fatto sapere l’Onu stessa. "I governi nazionali devono rafforzare ora i loro piani d'azione per il clima e attuarli nei prossimi otto anni", ha messo in guardia Simon Stiell, segretario esecutivo delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, durante un briefing con la stampa la scorsa settimana. (Cae)