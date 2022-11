Spagna: Sanchez sottolinea ruolo chiave dell'economia circolare nell'ambito del Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, ha visitato oggi gli impianti dell'azienda CTLpack che produce imballaggi per l'industria cosmetica e farmaceutica con materiali riciclati, nel parco tecnologico di Alava, nei Paesi Baschi. Durante la sua visita, il presidente ha sottolineato il valore dell'economia circolare nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) che mira ad accelerare la transizione verso un sistema produttivo più efficiente e sostenibile nell'utilizzo delle materie prime. Il Piano per l'economia circolare è dotato di 492 milioni di euro di fondi pubblici, con i quali si cercherà di aumentare la competitività dei settori industriali e delle imprese in generale per garantire una maggiore autonomia strategica al Paese. Il progetto strategico sviluppa due linee d'azione. Da un lato, quelle in settori chiave come il tessile, la plastica e i beni strumentali per l'industria delle energie rinnovabili, con un budget di 300 milioni di euro. E dall'altro, azioni trasversali con un budget di 192 milioni di euro rivolte a tutti i settori produttivi, per promuovere la sostenibilità e la circolarità dei processi industriali e aziendali con l'obiettivo di migliorare la competitività e l'innovazione. (Spm)