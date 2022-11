© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr Raffaele Fitto si è detto "addolorato per la tragedia avvenuta nei cieli del Gargano, dove un elicottero partito dalle Tremiti e diretto a Foggia è precipitato. Prego per le vittime: la famiglia slovena in vacanza in Puglia, per il medico del 118 che stava tornando a casa, per il pilota e il co-pilota". (Rin)