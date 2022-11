Ucraina: Magi, dire no a invio armi come fa Conte significherebbe resa di Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Dire no all'invio di armi all'Ucraina, come oggi fa Conte, significa abbandonare un popolo a se stesso, abbandonarlo ad una guerra contro una superpotenza pronta ad annientarlo. Lo scrive su Facebook il deputato e presidente di Più Europa Riccardo Magi, secondo cui significa legittimare l'aggressione di Putin e condannare l'aggredito a scomparire. "Dire che questa sarebbe Pace significa mentire a tutti quei cittadini che legittimamente vogliono che questa guerra finisca, che non ci siano più morti e distruzioni, che le conseguenze di quella guerra non ci riguardino. L'Ucraina senza armi sarebbe costretta alla resa e la resa non è diplomazia, non è Pace", aggiunge Magi. "Smettere di sostenere la resistenza ucraina significa oggi diventare complici di un processo che porterà alla restaurazione della legge del più forte nel mondo e questo non è accettabile per chi crede nella libertà, nella democrazia e nel diritto internazionale. Sia Pace sì, ma con Giustizia", conclude.