Grecia: scandalo intercettazioni, violati telefoni ex premier Samaras e di diversi ministri

- Un ex primo ministro e diversi ministri ancora in carica figurano nell’elenco delle personalità che sono state state intercettate illegalmente in Grecia. È quanto emerge dalle informazioni riportate dal settimanale “Documento”, secondo cui fra le persone spiate ci sarebbe l'ex primo ministro Antonis Samaras, gli attuali ministri degli Affari esteri, delle Finanze, dello Sviluppo, del Lavoro e del Turismo, oltre all'armatore Vangelis Marinakis, proprietario delle squadre di calcio Olympiakos e Nottingham Forest. Il settimanale, che ha legami con il partito di opposizione di sinistra Syriza, ha riferito di avere ottenuto queste informazioni "da due persone che hanno un ruolo chiave nell’attività di spionaggio". Secondo le fonti, un malware è stato utilizzato per violare i telefoni non solo delle personalità spiate, ma anche di alcuni loro parenti. Ieri il Parlamento europeo ha invitato la Grecia a condure un'indagine “urgente e approfondita” sul caso di intercettazioni illegali che negli ultimi mesi ha avvelenato il clima politico del Paese. Alcune delle personalità intercettate, infatti, sono membri influenti del partito conservatore al governo Nuova Democrazia e potenziali rivali del primo ministro Kyriakos Mitsotakis. (segue) (Gra)