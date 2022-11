Roma: Landini (Cgil) a corteo per la pace, superare guerra come strumento di regolazione rapporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obiettivo di oggi "è superare la guerra come strumento di regolazione dei rapporti tra gli Stati". Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, nel corso della manifestazione di oggi per la pace organizzata dalla rete italiana Europe for Peace. "Bisogna non solo fermare questa rincorsa ma impedire che si continuino a costruire armi nucleari ed è il momento di spostare la spesa su sanità, conoscenza, formazione e lavoro per consentire alle persone di vivere in pace ma con dignità - ha proseguito -. La Cina e gli Stati Uniti svolgono un ruolo decisivo in questa fase e credo che anche l'Europa debba svolgere un ruolo nel rapporto tra ucraini e russi che sia in grado di far prevalere un cessate il fuoco, che possa far partire le trattative e - ha aggiunto -, come ha proposto il presidente della Repubblica, credo che sia il momento di lavorare per costruire una conferenza internazionale della pace visto che dietro a questa guerra c'è una re-definizione degli equilibri politici del mondo". (Rer)