Milano: la Polizia di Stato arresta due persone per estorsione

- Mercoledì la Polizia di Stato ha arrestato in via Paolo Segneri, a Milano, una giovane coppia di cittadini rumeni di 20 e 19 anni per estorsione. Nella mattinata, presso l'ufficio denunce del Commissariato Lorenteggio, si è recata una donna di 31 anni per denunciare il furto del proprio cellulare avvenuto alcuni giorni prima. La vittima ha comunicato agli agenti che, poco prima aveva ricevuto una chiamata proprio dal cellulare che le era stato rubato. L'interlocutrice, durante la chiamata ha offerto la restituzione del telefono alla proprietaria in cambio di 110 euro. I poliziotti del Commissariato Lorenteggio, preso atto dell'informazione ricevuta nel corso della denuncia, hanno organizzato un servizio mirato e una volta raggiunto illuogo dello scambio, in via Paolo Segneri, la vittima si è avvicinata ai due cittadini rumeni per lo scambio consegnando il denaro contante e ricevendo in cambio il proprio telefonino. Gli agenti, vista la scena, hanno immediatamente bloccato i due e restituito i soldi e lo smartphone alla vittima. (Com)