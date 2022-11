Energia: M5s, meno superbonus e più trivelle equazione a saldo negativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governo non ha sinora detto una parola sul dramma reale di decine di migliaia di aziende con i crediti 'superbonus110' ancora bloccati. Nonostante i nostri sforzi di emendare sino all'ultimo le norme relative infatti, il combinato disposto tra banche e Agenzia delle entrate ha portato all'effettuazione di pochissime operazioni di transizione di tali cessioni". Così in una nota il Comitato Transizione Ecologica del M5s. "La situazione - si spiega - è quindi ogni giorno più disperata per circa 40mila aziende 'ferme', con commesse da portare a termine ma le casse vuote, essendo il loro crediti 'bloccati'. Ora, a fronte del considerevolissimo risparmio di gas che ne derivererebbe, poiché il Superbonus110 mediamente dimezza il fabbisogno degli edifici su cui si interviene, cosa fa il governo? Invece di fare quel poco che sarebbe necessario per sbloccarlo, pensa a raddoppiare le estrazioni nel sottosuolo italiano". (segue) (Com)