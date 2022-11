Roma: assessore Urbanistica, in piazza per la pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È giunto il momento di far sentire con forza la nostra voce per la pace, per questo parteciperò con convinzione a Europe for Peace. È quanto dichiara Maurizio Veloccia, assessore all'Urbanistica di Roma capitale. "È trascorso un anno terribile, morte e distruzione ci hanno proiettato indietro di decenni con enormi rischi che tutto ciò deflagri in un conflitto nucleare. Di fronte all'aggressione russa e alla resistenza ucraina non possiamo che esprimere vicinanza e solidarietà al popolo ucraino e lavorare tutti i giorni indirizzando ogni sforzo per arrivare immediatamente al cessate il fuoco e alla risoluzione del conflitto", conclude Veloccia.(Com)