Lazio: Righini (Fd'I), voucher cure odontoiatriche per meno abbienti

- Le cure odontoiatriche "sono molto spesso indifferibili, ma i costi ingenti acuiti dalla crisi economica generata dalla pandemia le rendono inaccessibili a tante persone". Così in un comunicato Giancarlo Righini consigliere regionale del Lazio di Fratelli d'Italia. "Per questo ho sottoscritto insieme ad altri consiglieri regionali di centrodestra un emendamento al Collegato di Bilancio che prevede l'erogazione da parte della Regione di un voucher. Potranno usufruirne famiglie residenti nel Lazio da almeno tre anni, con un reddito Isee non superiore a 10.000 euro. Il voucher è erogabile anche ai nuclei familiari esenti da ticket sanitario per motivi di età, reddito, patologie croniche ed invalidanti, inabili al lavoro. Coloro che essendo in possesso dei requisiti faranno richiesta del voucher, riceveranno un contributo di 150 euro complessivi, spendibile nell'arco dell'anno, per accedere a cure odontoiatriche presso gli studi medici odontoiatrici del Lazio che sottoscriveranno apposita convenzione con la Regione", conclude.(Com)