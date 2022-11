Roma: Conte a corteo per la pace, "stanchi di escalation militare vogliamo negoziato"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, è arrivato in piazza della Repubblica a Roma per la manifestazione "Cessate il fuoco subito", indetta dalla piattaforma di associazioni "Europe for Peace" contro la guerra in Ucraina. "Oggi non ci sono bandiere politiche ma cittadini che sfilano, che dicono al governo italiano e non solo che siamo stanchi di questa strategia che prevede solo l'escalation militare, vogliamo un negoziato di pace, faticoso da costruire ma dobbiamo farcela e si leva forte questo grido dalla maggioranza silenziosa del Paese", ha detto Conte mentre una folla tra sostenitori e curiosi si è riunita sul lato della piazza all'altezza del cinema Moderno. Nel frattempo il corteo è partito e sta sfilando su via Giovanni Amendola. In testa una schiera di giovani tiene un lungo striscione di apertura della rete Europe for Peace mentre un piccolo camioncino avanza suonando musica. Davanti alla folla anche i blindati della polizia con diversi agenti. (Rer)