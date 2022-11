Ostia: colpi arma fuoco dentro cortile complesso "Lotti", indagini in corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Paura ieri pomeriggio, alle 18 circa, ad Ostia. Alcuni colpi di arma da fuoco sono stati esplosi all'interno del complesso di edilizia popolare "Lotti". Sul posto, dopo le diverse segnalazioni, sono arrivati i carabinieri di Ostia che non hanno riscontrato danni e feriti. A terra sono stati rinvenuti dei bossoli. L’ipotesi più probabile è che qualcuno li abbia esplosi in aria, verosimilmente a scopo dimostrativo. Sono in corso le indagini da parte degli inquirenti. (Rer)