- "Concentreremo le risorse a disposizione per aiutare gli italiani a far fronte all'aumento del costo dell'energia, senza disperdere risorse in bonus inutili". Lo scrive sui social il presidente del Consiglio Giorgia Meloni riferendosi agli oltre 30 miliardi di euro annunciati ieri dal governo sul fronte energetico.(Rin)