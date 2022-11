Energia: Meloni, con trivellazioni mettiamo in sicurezza il tessuto produttivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non solo. Il governo ha approvato un provvedimento per implementare la produzione di gas nazionale, a patto che venga destinato a prezzi accessibili alle aziende energivore italiane. Mettiamo così in sicurezza il tessuto produttivo e ci rendiamo più indipendenti dalle importazioni di gas". Lo scrive sui social il presidente del Consiglio Giorgia Meloni riferendosi ai provvedimenti annunciati ieri dal governo sul fronte energetico. "Contestualmente, abbiamo ribadito il nostro impegno in Europa per arrivare ad un corridoio dinamico dei prezzi del gas per limitare la volatilità dei prezzi e mettere in sicurezza le nostre industrie", prosegue. (Rin)