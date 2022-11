Ucraina: Conte, governo non si azzardi a ulteriore invio armi senza confronto in Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda l'invio delle armi in Ucraina "il ministro Crosetto ha preannunciato che sta preparando un sesto invio e noi gli diciamo che visto che è stata votata una risoluzione che impone al governo di avere un confronto in parlamento non si azzardi questo governo a fare un ulteriore invio di armi senza venire a confrontarsi in Parlamento perché questo è un governo politico, non ha nemmeno la giustificazione delle larghe intese". Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, giunto in piazza della Repubblica per partecipare alla manifestazione contro il conflitto in Ucraina indetta dalla rete Europe for Peace. (segue) (Rer)