Ucraina: Conte, governo non si azzardi a ulteriore invio armi senza confronto in Parlamento (2)

- "La nostra posizione è nota - ha proseguito -, l'Ucraina è ormai armata di tutto punto abbiamo bisogno di una svolta in direzione cessate il fuoco e di un negoziato di pace. Io non ho avuto nessun mandato per essere il mediatore e per costruire un tavolo negoziale, i termini e le condizioni devono essere discusse su quel tavolo. Il negoziato di pace deve essere condotto con la forza di tutta la comunità internazionale - ha sottolineato -. Ovviamente saranno protagonisti i paesi direttamente belligeranti ma non possiamo affidale solo alla loro bontà di definire termini e condizioni. L'importante è arrivare ad una soluzione credibile, solida e duratura. Quando c'è stato questo conflitto nessuno ha pensato che l'Ucraina dovesse essere abbandonata sola a se stessa - ha concluso Conte -. Dall'inizio non ci siamo dichiarati indifferenti ed equidistanti, il movimento non l'ha mai fatto, ha sempre ritenuto che l'Ucraina agisse nel perimetro dell'articolo 51 della carta dell'Onu. Questa strategia non sta portando a nessuna soluzione se non a un'escalation, e noi non la accettiamo". (Rer)