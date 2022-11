Roma: butta a terra anziana per rubare borsa, minorenne fermata da passanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Momenti di tensione ieri sera, in via Oderisi da Gubbio, a Roma, dove una donna di circa 70 anni è stata spinta a terra sul marciapiede da una ragazza che si è poi impossessata del denaro contenuto nella sua borsa. Alcuni passanti che hanno assistito alla scena sono riusciti a bloccare la ragazza, minorenne e consegnarla ai carabinieri della compagnia di Roma Trastevere giunti poco dopo. La refurtiva è stata recuperata. Sul posto è anche intervenuta un’ambulanza del 118 ma la vittima per fortuna non ha riportato lesioni. La minore che è stata arrestata dai carabinieri è stata trasportata all'ospedale Fatebenefratelli in quanto ha riferito di essere in stato interessante, circostanza rivelatasi falsa a seguito di accertamenti sanitari. Informata la procura dei minori è stata condotta presso il centro di prima accoglienza per minori. (Rer)