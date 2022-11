© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Speriamo sul tema dell'energia di non vedere scempi come quelli di Piombino. Bloccare il rigassificatore - che come ha detto Cingolani è fondamentale per affrontare il 2023 - per il colore della nave credo sia una cosa che il Paese non meriti”. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, nel suo intervento all’assemblea di Federmeccanica.(Rin)