Yemen: fonti filogovernative, 5 civili feriti a seguito di attacco Houthi a Taiz

- Cinque civili, di cui due bambini e una donna, sono rimasti feriti, nella giornata di ieri, a seguito di colpi di artiglieria lanciati dalle milizie di ribelli sciiti Houthi contro zone residenziali a Taiz, città situata nel sud-ovest dello Yemen posta sotto assedio dal gruppo sciita. Lo riferiscono i media yemeniti filogovernativi, precisando che il villaggio colpito è stato quello di Al Dumaina. Parallelamente, fonti locali hanno dichiarato che un altro bambino è stato ferito dal proiettile di un cecchino Houthi nel villaggio di Mati, a ovest della città. Anche nei giorni scorsi le milizie Houthi sono state accusate di aver preso di mira con artiglieria un quartiere residenziale nella zona occidentale del vecchio aeroporto. Questi episodi si sono verificati mentre l’inviato speciale degli Usa per lo Yemen, Tim Lenderking, sta svolgendo una missione negli Emirati Arabi Uniti e in Arabia Saudita per sostenere gli sforzi volti a rinnovare ed espandere la tregua mediata dalle Nazioni Unite in Yemen. La tregua nazionale era entrata in vigore il 2 aprile ed è stata rinnovata due volte fino al 2 ottobre. (segue) (Res)