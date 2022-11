Yemen: fonti filogovernative, 5 civili feriti a seguito di attacco Houthi a Taiz (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la mancata estensione di un cessate il fuoco umanitario mediato dalle Nazioni Unite tra le forze governative yemenite, sostenute dalla coalizione guidata dall'Arabia Saudita, e i ribelli sciiti Houthi all'inizio di questo mese, i combattimenti tra le parti in guerra sono ripresi in diversi fronti del Paese arabo. Uno dei nodi principali da sciogliere, al centro delle trattative tra le parti belligeranti, resta l'assedio a Taiz, la terza città più grande dello Yemen che ospita, secondo fonti Onu, tra 1,5 e due milioni di abitanti. Taiz era stata anche inclusa nell’intesa siglata a dicembre 2018, l’accordo di Stoccolma, che rappresenta, fino ad ora, l’unico accordo che ha visto partecipi sia il governo sia gli Houthi. In tale patto, le parti avevano concordato di formare un comitato misto comprendente anche rappresentanti della società civile e di incoraggiare una de-escalation. Tuttavia, la clausola non è stata mai del tutto rispettata. (Res)