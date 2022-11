Italia viva: Renzi, benvenuta a Barbara Felleca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Matteo Renzi è felice di dare il benvenuto in Italia Viva e nella grande famiglia del terzo polo a Barbara Felleca, donna coraggiosa e libera. Nei prossimi giorni altre amiche e altri amici si uniranno al nostro cammino dimostrando una volta di più che il progetto Renew Europe è attrattivo sui territori, anche in vista dei prossimi impegni europei e comunali. Buon lavoro Barbara, felice per questo cammino che riparte insieme”. Così Matteo Renzi, in riferimento alla scelta della consigliera comunale di Firenze Barbara Felleca di abbandonare il Partito democratico per aderire a Italia Viva. (Rin)