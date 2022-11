Roma: Gualtieri a corteo per la pace, "a fianco del popolo ucraino"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È arrivato anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, al corteo per la pace indetto dalla rete Europe for Peace per protestare contro il conflitto in Ucraina. "Importantissimo essere qui per la pace contro questa terribile guerra scatenata da Putin", ha detto. "Siamo a fianco del popolo ucraino perché si lavori per far prevalere la pace è il diritto," ha aggiunto. In testa al corteo Gualtieri sta sfilando insieme ai manifestanti che hanno appena passato piazza dell'Esquilino mentre dalla testa gli amplificatori suonano il brano della resistenza "Bella ciao".(Rer)