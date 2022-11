Industria: Bonomi, pezzi di manifattura regalati alla Cina, è questione di sicurezza nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi ci lamentiamo che sull'energia abbiamo fatto scelte scriteriate per decenni, ne stiamo facendo anche sulla nostra manifattura. Non vorrei che tra dieci anni saremo qui a raccontarci che abbiamo regalato pezzi interi di manifattura alla Cina. Cosa che sta già succedendo". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, all'assemblea generale di Federmeccanica. "Sono tre le sostenibilità che servono. Sì alla sostenibilità ambientale, ma serve anche quella sociale e economica", ha spiegato. "Ci sono dei costi sociali da pagare se vogliamo raggiungere quegli obiettivi in cosi poco tempo. Adesso si inizia ad aprire una leggera discussione, ma non vorrei che i danni fatti alla manifattura siano perenni. La manifattura italiana è una questione di interesse nazionale e di sicurezza nazionale. Senza industria non c'è l'Italia", ha aggiunto Bonomi.(Rin)