Industria: Bonomi, Cdp sia cabina di regia moderna e non riedizione vecchi enti pubblici

- "Mi piacerebbe sentire una discussione su qual è la missione di Cassa depositi e prestiti (Cdp), perché dobbiamo scongiurare il rischio che Cdp sia una riedizione dei vecchi enti pubblici che accumulavano in maniera disorganica e a fini elettorali sempre più partecipazioni in imprese diseconomiche". Lo ha detto il presidente di Confindustria Carlo Bonomi chiudendo l'assemblea di Federmeccanica, a Roma. "Una volta per tutte invece dobbiamo decidere che Cdp sia una moderna cabina di regia per lo sviluppo politico e industriale di settori di punta e da difendere come asset industriali della sicurezza nazionali di sicurezza nazionale e di innovazione tecnologica", ha aggiunto. (Rin)