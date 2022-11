Paesi Bassi: ambientalisti protestano all'interno dell'aeroporto di Amsterdam

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un centinaio di attivisti ambientali hanno fatto irruzione in un'area dedicata ai jet privati ​​all'aeroporto Schiphol di Amsterdam e hanno impedito a diversi aerei di partire sedendosi davanti alle loro ruote. La protesta rientra fra quelle organizzate dai gruppi ambientalisti Greenpeace e Extinction Rebellion per protestare contro le emissioni di gas serra e altro inquinamento causato dall'aeroporto e dall'industria aeronautica. Secondo Greenpeace, Schiphol è la più grande fonte di emissioni di anidride carbonica nei Paesi Bassi, con una quota di 12 miliardi di chilogrammi all'anno. Rispondendo alla protesta, la dirigenza di Schiphol ha reso noto che mira a diventare un aeroporto senza emissioni entro il 2030 e sostiene gli obiettivi per l'industria aeronautica di raggiungere emissioni nette zero entro il 2050. La polizia militare incaricata di garantire la sicurezza dell'aeroporto ha dichiarato in una dichiarazione di aver "effettuato una serie di arresti di persone che si trovavano all'interno della proprietà dell'aeroporto senza essere autorizzate". (Beb)