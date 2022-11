Foggia: Salvini su elicottero scomparso, in costante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, sta seguendo con attenzione la vicenda dell’elicottero scomparso dai radar in provincia di Foggia. In particolare, Salvini è in costante contatto con il presidente dell’Enac Pierlugi Umberto Di Palma ed è già in fase di organizzazione un incontro - entro la fine della prossima settimana - per fare il punto della situazione sulla situazione generale dell’aviazione civile. Lo rendono note fonti vicine al ministro Salvini. (Rin)