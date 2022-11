Italia-Usa: Pentagono e dipartimento di Stato in ambasciata a Washington per Giornata Forze armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le celebrazioni a Washington in occasione della Giornata delle Forze armate e dell’unità nazionale si sono concluse all’ambasciata d’Italia, con un ricevimento aperto dall’ambasciatrice Mariangela Zappia e interventi da parte di Celeste Wallander, assistente del segretario alla Difesa Usa per gli affari internazionali, e Maurizio Cantiello, addetto per la difesa e la cooperazione per la difesa della rappresentanza. All’evento, si legge in una nota, hanno partecipato da parte Usa anche Carlos Del Toro, segretario per la Marina; Gilbert Cisneros, sottosegretario alla Difesa per il personale e la prontezza militare; Gina Ortiz Jones, sottosegretaria per l’Aeronautica; e Charles Brown, capo di Stato maggiore dell’Aeronautica, insieme ad una serie di alti funzionari del Pentagono e del dipartimento di Stato. (segue) (Was)