Italia-Usa: Pentagono e dipartimento di Stato in ambasciata a Washington per Giornata Forze armate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo aver letto il messaggio rivolto alle Forze armate dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, l’ambasciatrice Zappia ne ha valorizzato il significato, ricordando che la Grande Guerra è stata il primo conflitto a cui Italia e Stati Uniti hanno partecipato come alleati, ed evidenziando come l’alleanza tra i due Paesi sia tra i collanti più forti della straordinaria amicizia che li lega. L’ambasciatrice ha ricordato da un lato come la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, abbia ribadito, sin dalle dichiarazioni programmatiche in Parlamento, il forte ancoraggio del nostro Paese all’Alleanza atlantica, esprimendo pochi giorni dopo, nel videomessaggio alla National Italian American Foundation (Niaf), la determinazione del governo a rafforzare ulteriormente le relazioni con gli Usa. Dall’altro, citando il presidente Joe Biden e il segretario alla Difesa, Lloyd Austin, ha richiamato la considerazione di cui l’Italia gode a Washington come “alleato vitale nella Nato” ed “esportatrice di sicurezza”. (segue) (Was)