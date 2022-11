Italia-Usa: Pentagono e dipartimento di Stato in ambasciata a Washington per Giornata Forze armate (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, il generale Cantiello ha ricordato il significato delle celebrazioni per le Forze armate italiane, esprimendo vicinanza al popolo ucraino, che difende il proprio paese con coraggio e ci ricorda l’importanza dei nostri valori di libertà e democrazia. Ha poi valorizzato l’impegno dei militari italiani all’estero in 20 Paesi in tre continenti. Le celebrazioni hanno avuto inizio al mattino con la tradizionale cerimonia dell’alzabandiera, cui è seguita la consegna all’ambasciata di una targa celebrativa in ricordo dei militari statunitensi caduti in Italia durante la Seconda guerra mondiale. L’ambasciatrice Zappia ha poi deposto una corona in memoria del Milite Ignoto al termine del cambio della guardia presso il Memoriale di Arlington, e ha visitato le tombe dei militari italiani tumulati presso l’omonimo cimitero. (Was)