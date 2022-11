Tunisia: smantellata una cellula terroristica tutta al femminile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Tunisia hanno scoperto e smantellato una cellula composta da quattro donne con legami con organizzazioni terroristiche. Lo ha dichiarato, oggi, il portavoce ufficiale della Guardia tunisina, Hossam Eddine al Jabali, precisando che la cellula era attiva tra i governatorati di Kairouan e Sousse, nel centro del Paese. L’operazione è stata il risultato del coordinamento tra i servizi di intelligence e la Divisione di ricerca e ispezione di Sousse e Haffouz, ha specificato Al Jabali, mettendo in luce come i terroristi ancora attivi in Tunisia facciano parte di “gruppi chiusi che comunicano fra loro tramite i social media” e sostengano esponenti “dell’estremismo religioso in patria e all’estero”. Il portavoce ha poi fatto sapere che il pubblico ministero ha autorizzato l’arresto delle donne della cellula smantellata. La Guardia nazionale ha inoltre invitato i cittadini a prestare attenzione al comportamento dei propri figli, a monitorare le loro attività su Internet e ad aumentare la consapevolezza sui pericoli dell'accesso a siti web estremisti. Il Global terrorism index colloca la Tunisia alla 38esima posizione su un totale di 163 Paesi in cui è stato misurato l’impatto del terrorismo. Da anni le forze tunisine sono impegnate a contrastare militanti jihadisti fedeli a organizzazioni quali Al Qaeda e lo Stato islamico nascosti soprattutto nelle aree montuose delle province di Kasserine, nel centro ovest, Jendouba e Kef, al confine nord-occidentale con l'Algeria.(Tut)