Difesa: assistente segretaria Usa, Guerini partner eccellente, pronti a lavorare con Crosetto

22 luglio 2021

- Gli Stati Uniti accolgono favorevolmente la nomina del nuovo ministro della Difesa italiano, Guido Crosetto, con cui il segretario Usa Lloyd Austin è ansioso di lavorare: il ministro Lorenzo Guerini è stato un partner eccellente, e gli auguriamo un grande successo nei suoi futuri impegni. Lo ha detto Celeste Wallander, assistente del segretario alla Difesa Usa per gli affari internazionali, intervenendo al ricevimento organizzato all’ambasciata d’Italia a Washington in occasione della Giornata delle Forze armate e dell’unità nazionale, venerdì 4 novembre. “La partnership con l’Italia, leader globale nel campo della sicurezza, è tra le più forti e solide per gli Stati Uniti”, ha detto. (Was)